37% чоловіків віком 18-22 років не збираються залишати Україну, - опитування

Майже кожен четвертий український чоловік віком 18-22 років розглядає можливість виїзду за кордон. Про такі плани заявили 27% опитаних. Водночас 37% не збираються залишати Україну, а ще 36% поки не визначилися.

Про це свідчать результати опитування OLX Робота, проведеного в жовтні 2026 року, повідомляє Мінфін. Дослідження відбулося через рік після того, як уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Найчастіше молоді чоловіки, які не планують переїжджати, пояснюють це родиною та близькими людьми. Цей фактор назвали 54% респондентів із відповідної групи.

Ще 47% хочуть будувати кар'єру в Україні, а 35% прагнуть допомагати країні. Крім того, 41% не впевнені, що за кордоном зможуть жити краще.

Серед інших причин залишатися - небажання починати життя з нуля в іншій країні та відсутність можливості для переїзду.

Водночас головним мотивом для тих, хто розглядає виїзд, є безпека. Її назвали 55% потенційних мігрантів. Ще 47% хочуть уникнути мобілізації, а 40% розраховують на кращі кар'єрні перспективи за кордоном.

На рішення також впливає досвід знайомих. Серед опитаних 68% мають друзів або знайомих, які вже виїхали з України. У цій групі про намір переїхати заявили 31%. Серед тих, хто не має знайомих за кордоном, таких 13%.

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що за рік міграційні настрої молоді дещо змінилися, однак різкого зростання намірів виїхати не зафіксували. За її словами, значна частина респондентів досі не визначилася, а рішення залежить як від особистих обставин, так і від ситуації в Україні.

Серед усіх опитаних юнаків віком до 22 років частка тих, хто планує виїхати за кордон, збільшилася з 23% у 2025 році до 28% у 2026-му.

Водночас частка тих, хто не збирається залишати Україну, скоротилася з 45% до 37%. Таким чином, кількість потенційних мігрантів зросла на 5 відсоткових пунктів, а тих, хто планує залишитися, поменшало на 8 пунктів.

Серед неповнолітніх можливість переїзду розглядають 28% опитаних. Для них головними мотивами є безпека (55%), здобуття освіти за кордоном (34%) та кар'єрні перспективи (32%). Ще 30% назвали бажання уникнути мобілізації.

Натомість залишатися в Україні неповнолітніх найчастіше спонукають родина (48%), плани будувати кар'єру вдома (43%), сумніви щодо кращих умов за кордоном (33%) та бажання допомагати країні (32%).

За словами Абдулліної, для неповнолітніх важливим стимулом до переїзду є можливість здобути освіту за кордоном. Серед чоловіків віком 18-22 років більшу роль відіграють перспективи професійної реалізації в Україні.

На тлі зміни міграційних настроїв скорочується і кількість молодих чоловіків, офіційно залучених до ринку праці. За даними Пенсійного фонду, кількість працевлаштованих чоловіків віком 18-22 років, за яких сплачували єдиний соціальний внесок, за рік зменшилася зі 175 130 до 117 462. Це скорочення на 32,9%.

Однак ці цифри не означають, що всі чоловіки, які перестали офіційно працювати, виїхали за кордон. Серед можливих причин також навчання, військова служба або перехід до неофіційної зайнятості.

Схожу тенденцію фіксує Work.ua. У липні 2026 року кількість чоловіків віком 18-22 років, які відгукувалися на вакансії, була на 19% меншою, ніж за аналогічний місяць 2025-го. Найбільше скорочення кількості молодих кандидатів зафіксували в готельно-ресторанному бізнесі та роздрібній торгівлі - приблизно на 29%.

У відповідь на дефіцит кадрів роботодавці підвищують зарплатні пропозиції. За даними Work.ua, за рік медіанна зарплата у вакансіях для студентів зросла на 24% - до 29 700 грн, а для кандидатів без досвіду - на 23%, до 29 000 грн. Для порівняння, загальноринковий показник становить 30 000 грн.

Результати опитування свідчать про поступове зростання інтересу молоді до переїзду, але водночас значна частина респондентів або планує залишитися в Україні, або ще не ухвалила остаточного рішення.