Ірландія: Багато країн ЄС відчувають загрозу через війну Росії проти України

Багато країн-членів Європейського Союзу відчувають екзистенційну загрозу через війну Росії проти України та можливість подальшої російської агресії на європейському континенті у разі поразки України.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спілкування з журналістами в Дубліні 12 листопада, передає кореспондентка Громадського радіо Тетяна Літвінова.

«Ми знаємо, що багато держав-членів відчувають екзистенційну загрозу через те, що сталося в Україні, а також через ймовірність подальшої агресії на європейському континенті у разі падіння України», — наголосив ірландський прем’єр.

За його словами, попри всі виклики Європейський Союз зміг продемонструвати тверду позицію щодо російської агресії та захисту безпеки Європи.

«Гадаю, всі щиро шоковані масштабами смерті та руйнувань, що сталися внаслідок російського вторгнення в Україну. Абсолютно шокує й жахає кількість молодих людей, які втратили життя. Українців та російських солдатів, які безпідставно загинули через імперіалістичні плани Володимира Путіна. На мій погляд, Європейський Союз, незважаючи на всі виклики проявив твердість перед обличчям цієї агресії. І він чітко визначив свою позицію щодо безпеки Європи», — наголосив Мартін.