Ірландія: Багато країн ЄС відчувають загрозу через війну Росії проти України

Багато країн-членів Європейського Союзу відчувають екзистенційну загрозу через війну Росії проти України та можливість подальшої російської агресії на європейському континенті у разі поразки України.
Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спілкування з журналістами в Дубліні 12 листопада, передає кореспондентка Громадського радіо Тетяна Літвінова.
«Ми знаємо, що багато держав-членів відчувають екзистенційну загрозу через те, що сталося в Україні, а також через ймовірність подальшої агресії на європейському континенті у разі падіння України», — наголосив ірландський прем’єр.
За його словами, попри всі виклики Європейський Союз зміг продемонструвати тверду позицію щодо російської агресії та захисту безпеки Європи.
«Гадаю, всі щиро шоковані масштабами смерті та руйнувань, що сталися внаслідок російського вторгнення в Україну. Абсолютно шокує й жахає кількість молодих людей, які втратили життя. Українців та російських солдатів, які безпідставно загинули через імперіалістичні плани Володимира Путіна. На мій погляд, Європейський Союз, незважаючи на всі виклики проявив твердість перед обличчям цієї агресії. І він чітко визначив свою позицію щодо безпеки Європи», — наголосив Мартін.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023