Кошта та фон дер Ляєн запевнили Зеленського в подальшій фінансовій та військовій підтримці

Президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта за результатами зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Дубліні запевнили в подальшій фінансовій та військовій підтримці України. Про це повідомила пресслужба ЄК у четвер, 12 листопада.

"Саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні став ще однією нагодою підтвердити нашу непохитну підтримку президента Зеленського та України. Ми вітаємо переговори, що відбулися цього тижня в Абу-Дабі, а також пожвавлення мирного процесу", - йдеться в заяві.

Фон дер Ляєн та Кошта констатували, що Євросоюз був представлений на цих переговорах і продовжуватиме брати участь у цьому форматі.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну - як робили це з першого дня російської загарбницької війни - у її зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру, який гарантує суверенітет і територіальну цілісність України, а також безпеку нашого континенту", - запевнили лідери ЄС.

Фон дер Ляєн та Кошта наголосили, що ЄС та наявні в його розпорядженні інструменти "відіграють ключову роль у цих зусиллях".

"Ми продовжуватимемо надавати значну фінансову та військову допомогу для зміцнення позицій України. У контексті мирних переговорів ми також працюємо над розробкою дієвого плану повоєнної відбудови України та активно підтримуємо її шлях до членства в ЄС. На наступному засіданні Європейської ради, що відбудеться 26-27 листопада, ми обговоримо нагальні потреби України у фінансуванні на 2027 рік, спираючись на пропозиції Єврокомісії. Паралельно Комісія представить 22-й пакет санкцій проти Росії. Адже Україна повинна вести переговори з позиції сили. А Росію необхідно переконати сісти за стіл переговорів із щирим наміром досягти миру", - заявили лідери ЄС.

Президенти Єврокомісії та Євроради констатували, що, оскільки наближається ще одна воєнна зима, Європейська комісія надає безпосередню підтримку на місцях.

"Ми обіцяли допомогти зберегти електропостачання та підтримати українців протягом зими. І ми виконуємо свою обіцянку. Ми мобілізуємо 500 генераторів із резервів rescEU, допомагаємо створювати центри екстреної допомоги та надаємо необхідне обладнання. Крім того, ми сприяємо доставці чотирьох понтонних мостів із Норвегії та 200 автобусів", - йдеться в заяві.