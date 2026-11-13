Рютте: У жовтні російські втрати могли зрости до більш ніж 50 тисяч убитими та тяжко пораненими

Російська армія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Це майже стільки ж, скільки Сполучені Штати втратили за 14 років війни у В'єтнамі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
За його словами, у жовтні російські втрати могли зрости до більш ніж 50 тисяч убитими та тяжко пораненими за місяць.
Рютте також заявив, що Путін не досягає успіхів на полі бою, тому намагається зламати опір України ударами по цивільному населенню.
«Росія також посилила свою кампанію ворожих дій по всій Європі. Путін намагається внести розкол у наші лави, дестабілізувати наші суспільства та підірвати підтримку України – вдаючись до підпалів, інцидентів із безпілотниками, кібератак та інших зловмисних дій», – додав генсек НАТО.
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