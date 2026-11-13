Податкова: В Україні продовжується зростання чинних податків

В Україні продовжується зростання вже чинних податків через зміну деяких показників держбюджету. Цього разу збільшення стосуватиметься податку на нерухомість, тож за кожен «зайвий» метр житла доведеться віддати майже 130 гривень.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби Дніпропетровської області. Платити новий податок доведеться у підвищеному розмірі, оскільки змінився один з показників при оподаткуванні.

Так, згідно з чинним законодавством, податок стягується з кожного квадратного метра нерухомості, що перевищує доподаткову межу, яка становить:

квартира чи кілька квартир — 60 кв. м;

житловий будинок чи кілька будинків — 120 кв. м;

одночасне володіння квартирами та будинками — 180 кв. м.

За кожен квадратний метр площі, що перевищує цей показник, доведеться віддати від 1 до 1,5% від мінімальної заробітної плати за рік, який вважається звітним, а сплата податку відбувається влітку наступного року.

У результаті, оскільки у 2025 році мінімальна зарплата становила 8 000 гривень, влітку поточного року кожен «зайвий» квадрат обходився його власнику максимум у 120 гривень — 1,5% від 8000 гривень. Податок на нерухомість за 2026 рік доведеться платити влітку 2027 року за новою ставкою — до 1,5% мінімальної зарплати за 2026 рік у 8647 гривень, або 129 грн 71 коп.

Щодо цифр, то власник квартири в 70 квадратів зобов'язаний заплатити такий податок за ставки 1,5% від мінімальної зарплати: