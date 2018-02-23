Розенко рассказал, когда минималка повысится до 4100 гривен

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что повышение минимальной заработной платы до 4100 грн может состояться по окончанию первого квартала 2018 года. Об этом Павел Розенко рассказал в эфире 5 канала.

«У нас сегодня в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3723 гривны, и я лично полностью поддерживаю инициативу президента о том, чтобы в случае возможности, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это надо сделать, — по итогам первого квартала правительство должно понять насколько реально и когда является реальным ввести минимальную заработную плату 4100 грн», — сказал он.

Кроме того, Розенко отметил существенные дополнительные поступления в пенсионный фонд, поэтому «картина у нас достаточно реалистична».

«Инициатива президента в 4100 может и должна быть реализована не только до конца года. Я надеюсь по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем», — резюмировал Розенко.