США собираются ввести новые санкции против КНДР

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует в пятницу объявить о самом большом на сегодняшний день пакете санкций против Северной Кореи, сказал высокопоставленный представитель администрации, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный представитель администрации назвал новые ограничительные меры «самым большим пакетом новых санкций против режима Северной Кореи», не уточнив подробности.
Как отмечается, новые санкции связаны с испытаниями ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп сообщит о новых санкциях во время утренней речи на Конференции консервативных политических действий, а министерство финансов страны займется деталями позже в тот же день.
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