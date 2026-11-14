На Київщині не добудували жодної з 26 захисних споруд для енергетики, попри виплату 750 млн грн авансів

У Київській області не завершено будівництво жодної з 26 захисних споруд для енергетичної інфраструктури, які мали здати до 1 жовтня 2026 року. Підрядники отримали близько 750 млн грн авансів, однак документально підтверджено виконання робіт лише на 15% їхньої загальної вартості. Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко за підсумками засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Незавершене будівництво вже ускладнює підготовку енергосистеми до зими. За словами Кучеренка, представники компанії «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомили парламентській комісії, що роботи практично не узгоджували з енергетиками. Тепер недобудовані споруди перешкоджають підключенню додаткового обладнання, необхідного в холодний період.

Початкова вартість будівництва 26 об'єктів становила приблизно 1,8 млрд грн. Згідно зі звітністю, представленою комісії, їхня середня готовність становить 55%, однак акти виконаних робіт оформлено лише на 15% загальної вартості.

Графіки завершення будівництва переглядали тричі, але жодного з установлених строків не дотрималися. Нині підрядники вимагають ще 400 млн грн для продовження робіт, проте, за словами Кучеренка, не гарантують завершення навіть частини об'єктів без додаткового фінансування.

Комісія також встановила, що будівництво та фінансування розпочинали ще до підготовки остаточних проєктів. При цьому частина захисних споруд, згідно із зауваженнями Генерального штабу ЗСУ, не враховує загрози ударів безпілотників.

Генеральними підрядниками обрали дві компанії — «Консалтинг-Буд» та «Ю.Бі.Сі.». За твердженням Кучеренка, альтернативні пропозиції під час їхнього вибору не розглядали. Депутат також повідомив про зв'язки обох компаній із Любомирою Кожушко, яка раніше фігурувала в журналістських розслідуваннях щодо можливого завищення вартості державних підрядів.

Контракти укладали в період, коли Київську обласну військову адміністрацію очолював Микола Калашник, згодом призначений міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України. За словами Кучеренка, представники департаменту регіонального розвитку повідомили комісії, що вказівка укласти договори з обраними підрядниками надійшла від тодішнього першого заступника голови адміністрації Руслана Олійника.

Олійник, якого 9 листопада уряд звільнив із посади заступника міністра за власним бажанням, заперечує свою відповідальність за укладення контрактів. Він стверджує, що департамент регіонального розвитку йому не підпорядковувався, а рішення щодо будівництва 26 споруд не могли ухвалювати без погодження Калашника. Олійник також звинуватив колишнього керівника у спробі перекласти на нього відповідальність за проблеми з реалізацією проєктів.

Калашник відкинув звинувачення, заявивши, що діяв у межах закону та своїх повноважень. Він також наголосив, що міністерство відповідає за державну політику, а за будівництво захисних споруд — замовники та підрядники. Однак спірні контракти укладали в період, коли Калашник очолював Київську обласну військову адміністрацію. За даними парламентської комісії, двох генпідрядників обрали без конкурентного відбору, а Олійник стверджує, що укладення договорів на 26 об'єктів було неможливим без погодження з головою адміністрації.

У центрі суперечки опинився і підприємець Владислав Соколов, який брав участь у постачанні металоконструкцій. За словами Кучеренка, Соколов був присутній на нарадах і давав усні гарантії постачання, хоча офіційних договорів між його структурами та генеральними підрядниками не було.

Раніше СБУ провела обшуки на кількох об'єктах, пов'язаних із Соколовим. Після цього у ЗМІ з'явилися фотографії розкішних інтер'єрів із мармуровими колонами, позолотою, критим басейном і тераріумом із живим крокодилом.

Соколов заявив, що виконував роботи за дорученням Калашника, а заборгованість за поставлені матеріали та виконані роботи перевищує 1 млрд грн. Підприємець звинуватив колишнього голову обласної адміністрації у спробі перекласти на нього відповідальність за зрив будівництва, а також у використанні правоохоронних органів для тиску на нього.

Отже, учасники проєкту мають різні версії того, хто обирав підрядників, розпоряджався авансами та відповідав за виконання робіт. Оприлюднені відомості поки не дають змоги встановити, яка частина виплачених коштів відповідає вартості поставлених матеріалів і виконаних робіт.

Завершення будівництва залишається невизначеним. За словами Кучеренка, розглядають можливість передачі функцій замовника Державному агентству відновлення, однак цьому перешкоджає відсутність необхідних документів та актів виконаних робіт. Строки завершення будівництва наразі невідомі.

За підсумками засідання парламентська комісія вирішила звернутися до СБУ, Державного бюро розслідувань та Національної поліції для перевірки можливих правопорушень. Крім того, депутати планують ініціювати фінансову ревізію департаменту регіонального розвитку Київської обласної адміністрації та звернутися до уряду з пропозицією вжити заходів для завершення будівництва.

Отдельное замечание: в украинском тексте название должности Калашника оставлено таким, каким оно было в согласованной русской версии. Это проверка перевода и редакторской стилистики, а не повторная проверка официальных должностей и остальных фактов.