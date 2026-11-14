Сибіга: Росія намагається напередодні зими позбавити мільйони домогосподарств світла, тепла та води

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з координатором ООН з гуманітарних питань Томом Флетчером запропонував установам ООН зробити відновлення енергомережі та систем опалення пріоритетом своїх програм.

"Я запропонував, щоб установи ООН зробили відновлення енергомережі та систем опалення пріоритетом у своїх програмах, спрямованих на порятунок життів", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, Росія цілеспрямовано б'є по енергомережі, об'єктах генерації, системах опалення, логістичній та продовольчій інфраструктурі, намагаючись напередодні зими позбавити мільйони домогосподарств світла, тепла та води.

Сибіга також привітав успішну гуманітарну місію в Олешках за участі першої леді США. "Ця місія доводить, що за наявності бажання можливі заходи зміцнення довіри", – наголосив він.

За словами Сибіги, сторони також обговорили російські атаки на свободу судноплавства в Чорному морі, які становлять загрозу для продовольчої безпеки далеко за межами Європи.

Крім того, глава МЗС подякував Управлінню ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) та його представництву в Україні за важливу роботу на місцях і закликав продовжувати та посилювати підтримку найбільш вразливих верств населення.