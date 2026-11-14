Зеленський: Зустрівся з міськими головами різних українських міст – з усіх частин України

Президент обговорив з головами міст з усіх частин України підготовку громад до зимового періоду в умовах постійних російських атак.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуку, передає Укрінформ.
«Зустрівся з міськими головами різних українських міст – з усіх частин України, – Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці, були виконувачі обов’язків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, також виконавчий директор Асоціації міст України та президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради. Був присутній і Премʼєр-міністр Сергій Корецький», - розповів він.
За словами глави держави після цієї першої зустрічі такий формат буде регулярним.
Пріоритетна тема - підготовка міст і громад до зимового періоду, особливо зважаючи на російські удари по критичній та транспортній інфраструктурі, житлових будинках.
«Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям – усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Говорили про те, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади», - зазначив Зеленський.
Ключове, за його словами, - аби з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація про те, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення.
Учасники зустрічі також обговорили пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах протягом зими.
«Важливо також зберегти й бюджетну спроможність громад. Головне – працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави. Дякую кожному, хто саме так діє», - підсумував Президент.
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