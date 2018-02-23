Украина увеличила объемы промпроизводства на 3,6%

В января 2018 года Украина увеличила объемы производства на 3,6% по сравнению с январем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, по данным Госстатистики, в января 2018 года по сравнению с январем 2017 года нескорректированный индекс промышленной продукции составляет 103,6%. В то же время с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе текущего года выросло на 2,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом, по сравнению с декабрем 2017 года в январе 2018 года промышленное производство снизилось на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в январе текущего года по сравнению с январем 2017 рост составил 9,7%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — на 8,1%.

Напомним, промышленное производство в Украине сократилось на 0,1% в 2017 году.