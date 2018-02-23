Украина начала экспорт 357 новых товаров в ЕС

Экспорт украинских товаров в Европейский Союз за 2017 год увеличился на 357 новых товарных позиций, а количество компаний-экспортеров в ЕС выросло с 13 402 в 2016-м до 14 136 на конец 2017-го. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская, пишет Интерфакс-Украина.
«В экспорте товаров в ЕС у нас появилось в 2017 году 357 новых товарных позиций, и это дополнительные $90 млн. Многие товары, которые ранее вышли на рынок ЕС, продемонстрировали рост. Большая часть позиций показала рост даже не в разы, а в десятки раз», — сказала Микольская.
Наибольшие темпы прироста показали искусственные ткани, абрикосы и вишни, молоко и сгущенные сливки, фруктоза, среди машиностроительных товаров — проекторы и запчасти к ним, те же электрочайники.
«При этом для 460 товарных позиций ЕС является основным рынком, то есть мы экспортируем туда 100% этих товаров», — добавила Микольская.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,80 -0.038
|2.716,33 -0.0427
|100 евро
|3.297,42 -0.0246
|3.356,51 -0.0233
|10 рублей
|4,44 0.0004
|4,85 -0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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