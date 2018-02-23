В «Укравтодоре» рассказали, сколько дорог отремонтировали за год

В течение 2017 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») отремонтировало свыше 2 тыс. км. дорог. Об этом сообщил и.о. председателя «Укравтодора» Славомир Новак, отчитываясь о деятельности предприятия за год.

«Благодаря поддержке правительства, Верховной рады, впервые дорожная отрасль получила беспрецедентное финансирование — 24,5 миллиардов гривен. Благодаря этому финансированию мы смогли отремонтировать 2 тысячи 177 км дорог. Это только начало большой работы», — сказал Новак.

Также он добавил, что «Укравтодор» осуществляет ремонты по всей стране за маршрутным принципом.

«Планируем, что за 3-5 лет совместим качественными дорогами 1-2 категории все региональные центры страны, что даст импульс экономическому развитию страны», — отметил Новак.



