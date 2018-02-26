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Дуда обвинил украинских националистов в геноциде против поляков

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Дуда обвинил украинских националистов в геноциде против поляков

Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинских солдат и националистов в геноциде против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году. При этом он заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, пишет Европейская правда со ссылкой на Niezalezna.

В воскресенье на территории бывшего села Гута Пеняцкая Львовской области польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года. Во время церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение Анджея Дуды, в котором говорилось о «геноциде против поляков», осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.

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«Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали», — заявил президент Дуда.

Он добавил, что «невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью». По словам президента Польши, обязанность современных поляков — «не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой», «помнить и делать выводы».

Президент Польши подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует «строить на основе истины, а не лжи или отрицании».

«Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии », - заявил Дуда.

Село Гута Пеняцкая, население которого составляли поляки, было уничтожено в феврале 1944 году. Деревню сравняли с землей, около 1000 поляков погибли. Среди историков существуют различные версии тех событий. Украинские историки считают, что село уничтожили немецкие войска, в то время, как польские историки считают, что к уничтожению села причастны также подразделение дивизии СС «Галичина».

Польша, геноцид, Анджей Дуда, Гута
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