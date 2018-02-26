Белоруссия с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 марта 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба правительства в пятницу.
Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 23 февраля 2018 года.
«Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со $120,1 до $119,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $66 до $65,7 за 1 т, на товарные бензины — с $36 до $35,8 за 1 т», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Совмина.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,8 за 1 т (была $36). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись в Беларуси 1 февраля. Тогда они были повышены.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,72 -0.0055
|2.715,30 -0.0144
|100 евро
|3.301,83 0.0433
|3.356,11 -0.0093
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