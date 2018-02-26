Количество студентов из оккупированного Крыма увеличилось на 30%

Количество студентов, которые приезжают из оккупированного Крыма на материковую Украину, чтобы учиться в высших учебных заведениях увеличилось на 30%. Об этом сказал в рамках международного форума «Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления» первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец, передает «Крым.Реалии».

По его словам, этому способствует ряд образовательных инициатив.

«Наше задание состоит в том, чтобы молодежь Крыма могла получить украинское образование. Таврический национальный университет имени Вернадского успешно работает в Киеве. Это должно влиять на доступность образованию для крымчан. Университеты пяти южных областей, согласно закону, который был принят в мае прошлого года, получили тысячу дополнительных мест для приема студентов из Крыма. По итогу это дало то, что количество студентов из Крыма увеличилось более чем на 30%», — рассказал Ковтунец.

Напоним, в 2017 году для поступающих из оккупированного Крыма предусмотрено квоту не более 2600 бюджетных мест.