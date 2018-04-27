Украина обвинила Россию в затягивании освобождения заложников

Россия и подконтрольные ей боевики в Донбассе искусственно затягивают очередной этап освобождения заложников, тогда как Украина готова к «серьезным компромиссам» в этом вопросе.

Об этом в своем Facebook заявила украинский представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

По ее словам, Киев готов передать государству-агрессору 23 его гражданина, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, в обмен на освобождение из российских тюрем украинских политзаключенных. Однако Россия пока так и не заинтересовалась своими гражданами, тогда как их в свои списки на обмен включают представители боевиков, отметила Геращенко.

«Мы расцениваем это как искусственное затягивание очередного процесса освобождения и обращаемся к РФ с предложением принять решение об освобождении заложников», — подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады.

Геращенко добавила, что Украина настаивает на немедленном освобождении террористами заложников — военных, журналиста Станислава Асеева и других лиц, ради чего готова помиловать украинцев, совершивших связанные с войной преступления, но не убийства.

Как отметила депутат, Киев рассчитывает, что представители Москвы и ОРДЛО ответят на эти предложения на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 4 мая 2018 года.

4 апреля 2018-го Украина впервые предложила РФ передать ей 23 россиянина в обмен на освобождение украинских политзаключенных.