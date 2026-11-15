Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Туск із сарказмом прокоментував новини про затримання брата Віктора Орбана

161

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск із сарказмом прокоментував новини про затримання брата ексглави угорського уряду Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Туска у Х.

Польський прем'єр нагадав про два резонансні епізоди, пов'язані з оточенням Орбана: затримання його брата кілька днів тому та виявлення напередодні 20 мільйонів доларів, які один із колишніх угорських урядовців закопав у лісі.

"Дорогий Вікторе, я завжди захоплювався твоєю креативністю, але тепер мушу сказати, що я вражений як ніколи раніше", - з іронією написав Туск.

Нагадаємо, 13 листопада угорське Національне управління з повернення та захисту державного майна повідомило про масштабні скоординовані слідчі дії в кількох населених пунктах країни.

Вони відбувалися в межах кримінального провадження щодо Міклоша Шестака, який обіймав посаду міністра національного розвитку в уряді Віктора Орбана.

Під час обшуків правоохоронці знайшли значні суми готівки, які зберігали в різних місцях: закопували в лісі, ховали у сільськогосподарських і складських приміщеннях, а також у житловому будинку. Частину грошей тримали у великому сейфі, облаштованому в потаємному місці.

Загалом за два дні обшуків вилучили 5 071 632 000 форинтів (понад 13,5 млн євро), 2 658 350 євро та 1 257 100 доларів США.

Крім того, 11 листопада суд у Будапешті постановив узяти під варту на місяць Арона Орбана, молодшого брата колишнього угорського прем'єра, та його співмешканку. Їх підозрюють у можливій допомозі громадянам В'єтнаму в незаконному переправленні до Західної Європи.

Орбан, Туск
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 15 ноября 2026
Суббота, 14 ноября 2026
Пятница, 13 ноября 2026
Четверг, 12 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023