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Зеленський: Якщо Конгрес США ухвалить сильний пакет підтримки України, то Росія може піти на переговори

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Росія може бути готовою до більш реалістичних кроків у переговорах, якщо Конгрес США ухвалить сильний пакет підтримки України, який передбачатиме санкції проти РФ і постачання зброї для України, вважає президент Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що Росія буде готова піти на більш реалістичні кроки в той момент, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки буде готовий ухвалити рішення щодо сильного пакету підтримки для України. У пакеті можуть бути дві речі – санкції і зброя", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що передав План перемоги під час зустрічі з Дональдом Трампом у Trump Tower восени 2024 року, коли той ще був кандидатом у президенти США. За словами президента, документ передбачав конкретні кроки підтримки України, які мали посилити її позиції та спонукати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і перейти до реальних кроків.

"Я вважаю, що так само, як Путін повертається до ідеї "гарантій" або нової структури безпеки в Європі, так само і Україна повинна повернутися до ідеї свого посилення саме такими напрямами, які були розроблені, які вже є і які можуть вплинути на ситуацію", – зазначив Зеленський.

"Це також усім дасть можливість зрозуміти: якщо Україна може рухатись таким напрямком, а Конгрес США зможе подумати про підтримку такої ідеї, то до кінця року у сторін справді є можливість спробувати домовитися про хоч якусь деескалацію", – наголосив він.

Президент зазначив, що Росія розраховує на зимовий період, однак у разі посилення України для Москви може стати доцільнішим обрати дипломатію.

Зеленський, Росія
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