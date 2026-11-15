Лубінець обговорив із російською омбудсманкою механізми реалізації майбутнього обміну полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець обговорив із російською омбудсманкою Яною Лантратовою механізми реалізації майбутнього обміну полоненими і отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про тисячу людей.

Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє у Телеграмі.

«Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з Яною Лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою», - зазначив Лубінець.

За його словами, українська сторона озвучила бачення того, що серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни.