Войти
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
угроза
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк
сигналы
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Выплаты переселенцам с оккупированных территорий должна компенсировать Россия, - Грымчак

1 468
Выплаты переселенцам с оккупированных территорий должна компенсировать Россия, - Грымчак

Выплаты внутренним переселенцам со временно оккупированных территорий должна компенсировать Российская Федерация. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире «112 Украина».

«То, что надо подавать в РФ, я думаю, что мы, несмотря на все наши недостатки, в последние годы сделали шаг вперед, поэтому я думаю, что все, что было разрушено, будет оценено, и даже эти выплаты, которые сегодня получают внутренне перемещенные лица, небольшие с точки зрения отдельного человека, но это миллиарды гривен украинского бюджета, которые выплачиваются. Я думаю, что это тоже пойдет в строку на компенсацию от РФ», — сказал Грымчак.

Читайте также: Киев в ПАСЕ попросил помощи для переселенцев

Он рассказал, чтобы обеспечить жильем всех зарегистрированных внутренних переселенцев, нужно как минимум 16 млрд долларов.

«Только для тех, кто есть, 1 миллион 600 тысяч, для того чтобы их всех обеспечить жильем, надо 16 миллиардов долларов минимум», — отметил замминистра.

По его словам, сейчас есть государственная программа, по которой местная власть может купить для внутренних переселенцев временное жилье.

«Там не очень большие деньги, 36 миллионов на это выделено, по-моему, но если, условно говоря, городской совет Покровска решит и есть возможность купить, он обращается, наше Министерство подтверждает и это возможно, эти деньги уже есть в бюджете», — рассказал Грымчак.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко наибольшими проблемами для внутренне перемещенных лиц в Украине назвала отсутствие постоянного жилья и работы.

Россия, переселенцы, выплаты, Юрий Грымчак
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 55 минут назад

Как может такой поверхностный человек быть замминистра? С помощью протестующих в 14 г снивелировали политические права миллионов украинцев, тех, кто голосовал за Януковича. И если это произошло - такое произойдет и в следующий раз; неважно, чьи права будут попраны, галичан или одесситов. И будет следующий Грымчак-балаболка, несущий ахинею про виноватых марсиан.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 28 апреля 2018
Пятница, 27 апреля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.589,71 -0.0361 2.618,74 -0.0243
100 евро 3.140,52 -0.2193 3.201,41 -0.1508
10 рублей 3,83 -0.002 4,33 -0.0027
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016