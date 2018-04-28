Выплаты переселенцам с оккупированных территорий должна компенсировать Россия, - Грымчак

Выплаты внутренним переселенцам со временно оккупированных территорий должна компенсировать Российская Федерация. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире «112 Украина».
«То, что надо подавать в РФ, я думаю, что мы, несмотря на все наши недостатки, в последние годы сделали шаг вперед, поэтому я думаю, что все, что было разрушено, будет оценено, и даже эти выплаты, которые сегодня получают внутренне перемещенные лица, небольшие с точки зрения отдельного человека, но это миллиарды гривен украинского бюджета, которые выплачиваются. Я думаю, что это тоже пойдет в строку на компенсацию от РФ», — сказал Грымчак.
Он рассказал, чтобы обеспечить жильем всех зарегистрированных внутренних переселенцев, нужно как минимум 16 млрд долларов.
«Только для тех, кто есть, 1 миллион 600 тысяч, для того чтобы их всех обеспечить жильем, надо 16 миллиардов долларов минимум», — отметил замминистра.
По его словам, сейчас есть государственная программа, по которой местная власть может купить для внутренних переселенцев временное жилье.
«Там не очень большие деньги, 36 миллионов на это выделено, по-моему, но если, условно говоря, городской совет Покровска решит и есть возможность купить, он обращается, наше Министерство подтверждает и это возможно, эти деньги уже есть в бюджете», — рассказал Грымчак.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко наибольшими проблемами для внутренне перемещенных лиц в Украине назвала отсутствие постоянного жилья и работы.
|Покупка
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Как может такой поверхностный человек быть замминистра? С помощью протестующих в 14 г снивелировали политические права миллионов украинцев, тех, кто голосовал за Януковича. И если это произошло - такое произойдет и в следующий раз; неважно, чьи права будут попраны, галичан или одесситов. И будет следующий Грымчак-балаболка, несущий ахинею про виноватых марсиан.