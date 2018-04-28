Муженко анонсировал возрождение национальных боевых традиций

В Вооруженных силах Украины проведут ряд мероприятий, направленных на внедрение национальных боевых традиций. Об этом в Facebook заявил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

В частности, он опубликовал приказ об утверждении Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций. Программа будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

«Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность», – написал Муженко.