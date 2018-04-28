В Украине выявили около 4 тыс. нарушений перевозки пассажиров

За последние шесть дней правоохранители зафиксировали более 3700 нарушений водителями, которые перевозят пассажиров. Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.
Отмечается, комплекс мероприятий, направленный на профилактику аварийности на пассажирском транспорте, проводится на территории страны с 20 апреля.
«За 6 дней проведения операции проверено 19978 автобусов, из которых 1006 используются для перевозки организованных групп детей. Выявлено 528 технически неисправных транспортных средств, 3785 нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допущенных водителями автобусов», — сообщил первый замначальника департамента патрульной полиции НП Алексей Билошицкий.
В полиции добавили, что в ходе проверки выявлены такие нарушения со стороны водителей: «управление в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, создание аварийной обстановки, нарушение правил движения через железнодорожные переезды, перевозка пассажиров сверх установленного количества».
Ранее сообщалось, что с 19 по 27 февраля в Киеве проверили 103 маршрута, нарушения выявлены в большинстве из них. Среди основных нарушений: отсутствие разрешительных документов, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, отсутствие билетно-кассовых листов, огнетушителей, отсутствие и некомплект аптечек, схемы и расписания движения.
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