С 2018 г. в Украине заработал Дорожный фонд. Также в рамках процесса децентрализации ответственность за качество многих дорог, которые ранее находились в ведении «Укравтодора», перешла на местные органы власти.

Об этом в статье для ZN.UA пишет Елена Криворучко, директор ГП «Укрдоринвест». По ее словам, несмотря на то, что строительный сезон уже начался, через переходный период не все ОГА смогли вовремя стартовать. Например, им не понятные форматы тендеров или некоторые другие процедуры.

«Конечно, „Укравтодор“ проводил тренинги и другие мероприятия, а также готов помогать местным специалистам в реальном времени. Поэтому есть надежда, что таким тяжелым будет только первый год, и далее мы сможем увидеть нормальные темпы работы. Чтобы к началу будущего строительного сезона уже были определены дороги, которые будут ремонтироваться, проведены все тендерные процедуры, и подрядчики могли сразу приступить к реализации контрактов», — отмечает эксперт.

Она подчеркивает, что в 2018 г. в Дорожный фонд поступит 50% акцизов от нефтепродуктов и автомобильного топлива, а уже в 2020 г. Дорожный фонд аккумулирует 100% соответствующих сборов.

«Дальше эти деньги будут распределяться между „Укравтодором“, на балансе которого осталось около 50 тыс. км дорог государственного и международного значения, а также ОГА, которые стали балансодержателями 120 тыс. км местных дорог. Поскольку „дорожная“ децентрализация только началась, сегодня ОГА не могут вовремя провести тендеры и обеспечить быстрое выполнение ремонтов. Однако уже через несколько месяцев ситуация может изменится, а в 2019-м ОГА будут в полной мере использовать доступный им механизм. За счет того, что на местах легче определить приоритетные направления, постепенно будет происходить ремонт именно тех дорог, которые наиболее важны для регионов», — пишет автор.