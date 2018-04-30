Политзаключенному в России Грибу продлили арест еще на 2 месяца

Украинцу Павлу Грибу, который незаконно удерживается в Российской Федерации (РФ), районный суд Краснодара продлил арест еще на два месяца.

Об этом Громадскому сообщил отец Павла Игорь Гриб.

По его словам, заседание суда состоялось вчера, 28 апреля, в закрытом режиме.

«Как только увидели в зале мать и генерального консула, судья объявил, что заседание является закрытым и их попросили выйти», — сказал Гриб.

Отец политзаключенного отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.

«Учитывая болезнь, которая есть у Павла, не приходится говорить о состоянии улучшения... В последнее время у Павла очень ухудшилось зрение. На последних допросах, когда ему давали подписывать документы, он очень напрягал глаза», — сказал Гриб.

Напомним, 2 марта Грибу продлили арест на 2 месяца до 4 мая. Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что Украина выразила протест в связи с продлением ареста Грибу.

Павла Гриба в РФ обвиняют в подготовке теракта в российской школе. По версии следствия, Гриб связан с украинскими националистами и предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в школе. Задержали украинца в конце августа 2017 года на территории Беларуси.