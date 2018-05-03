Грибу продлили срок содержания в краснодарском СИЗО еще на два месяца

Суд в Краснодаре продлил до июля срок предварительного заключения арестованного в России украинца Павла Гриба, сообщила агентству «Интерфакс-Юг» адвокат Марина Дубровина.
«По ходатайству следователя, Октябрьский районный суд Краснодара продлил П.Грибу меру пресечения в виде ареста до 4 июля 2018 года», — сказала адвокат.
Гражданин Украины П.Гриб подозревается в России в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности).
Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Белоруссии.
7 сентября стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.
1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному П.Грибу в связи с проблемами со здоровьем и принял решение отказать в ее удовлетворении. В начале марта суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство следствия о продлении на два месяца срока предварительного заключения Грибу.
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