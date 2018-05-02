Остатки на счете Госказначейства уменьшились на 33%

В течение апреля сумма средств в национальной валюте, которые находятся на едином казначейском счете, уменьшилось на 33,3%. Об этом свидетельствует информация, обнародованная на официальном сайте Государственной казначейской службы, передает УНН.

Так, в частности, по состоянию 1 мая 2018 года сумма средств на едином казначейском счете составляет 5 млрд 546 млн грн. При этом по состоянию на 1 апреля на счету было 8 млрд 309 млн грн.

Таким образом, сумма средств уменьшилась на 2 млрд 763 млн грн или на 33,3%.

Напомним, в течение марта 2018 года остатки средств на едином казначейском счете уменьшились на 15,7%.