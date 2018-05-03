«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы в Тернополь

В мае скоростной поезд «Интерсити» № 747/748 сообщением Киев — Тернополь осуществит дополнительные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Для улучшения обслуживания пассажиров на май назначены дополнительные рейсы скоростного поезда „Интерсити“ № 747/748 сообщением Киев — Тернополь», — говорится в сообщении.

Так, поезд № 747 Киев — Тернополь отправится из Киева 5 и 26 мая в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25.

В обратном направлении из Тернополя поезд № 748 отправится в 04:04 6 и 27 мая и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 10:01.

Ранее «Укрзализныця» назначила 20 дополнительных поездов на майские праздники во всех популярных направлениях.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ПАО «Укрзализныця» еженедельно отчитываться о ситуации с обеспечением транзита грузов и внутренних перевозок. Он также подчеркнул актуальность контроля пассажирских перевозок.