Китайцы хотят купить долю в ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE), в минувшем году ставшая владельцем Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), изучает возможность покупки свыше 25% акций ПАО «Фондовая биржа «ПФТС».

Как сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), BOCE (Hong Kong) Co., Limited (Ваньчай, Гонконг, КНР) запросила у ведомства предварительные выводы о приобретении такого пакета акций украинской биржи.

АМКУ планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в этот четверг.

Как сообщалось, BOCE (Hong Kong) Co., Limited в конце ноября 2016 года победило на аукционе Фонда госимущества Украины по продаже 99,9% акций УБРР, находившихся в госсобственности. Итоговая цена продажи составила 82,83 млн грн.

Непосредственно договор купли продажи акций был заключен 8 июня 2017 года, а в начале июля BOCE завершила оплату акций банка, а в ноябре Нацбанк Украины согласовал эту сделку.

УБРР был основан в 2004 году для развития как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- и долгосрочного кредитования. Его собственником сначала было Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, затем — Государственная инвестиционная компания. В 2013 году банк был передан Минфину, а правительство Николая Азарова предполагало создать на его основе Банк развития.

УБРР на начало 2018 года занимал 83-е место среди 88 действующих украинских банков по размеру активов —238,501 млн грн.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке. В 2017 году объем биржевых контрактов на ПФТС составил 64,34 млрд грн и по этому показателю она уступила только бирже «Перспектива» (127,43 млрд грн), но опередила «Украинскую биржу» (13,41 млрд грн). Основной объем торгов пришелся на гособлигации — 57,99 млрд грн, тогда как оборот акций составил 3,16 млрд грн. облигаций предприятий — 3,19 млрд грн.

ПФТС в 2017 году получила 0,82 млн грн чистой прибыли против 1,78 млн грн чистого убытка годом ранее, увеличив выручку на 61,5% — до 9,45 млн грн.

Ее основными акционерами являются «Парвана, Лтд» — 8,9034%, «Крукстон Лимитед» — 9,0596%, «Праймвью Лтд» — 8,4973%, «Дакал Лтд» — 9,372% и «Болайн Лтд» — 9,2158%, бенефициары которых неизвестны.