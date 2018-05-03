Утвержден перечень предприятий большой приватизации на 2018 год

Правительственный комитет по экономической политике утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

«Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством. В списке 26 предприятий», — написал он.

Так, решение о приватизации принято по:

ОАО «Тернопольоблэнерго», ОАО «Запорожьеоблэнерго», Акционерная компания «Харьковоблэнерго», ПАО «Николаевоблэнерго», ПАО «Хмельницкоблэнерго», ЧАО «Херсонская ТЭЦ», ЧАО «Днепровская ТЭЦ», ПАО «Криворожская теплоцентраль», Государственное предприятие «Северодонецка теплоэлектроцентраль», ПАО «Азовмаш», ОАО «Турбоатом», ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», ОАО «Ориана», Государственное предприятие «Завод алюминиевой фольги», ЧАО «Президент-Отель», ПАО «Центрэнерго», ПАО «Одесский припортовый завод», ПАО «Сумыхимпром», ОАО «Объединенная горно-химическая компания», государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш», государственное предприятие «Днепровский электровозостроительный завод», ПАО «Аграрный фонд», ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», Государственное предприятие «Угольная компания «Краснолиманская», Государственное публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Украгролизинг», ЧАО «Индар».

Напомним, ранее Трубаров сообщал, что Фонд госимущества разработал 100 процентов нормативной базы для запуска нового закона о приватизации.