Утвержден перечень предприятий большой приватизации на 2018 год

Правительственный комитет по экономической политике утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.
Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.
«Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством. В списке 26 предприятий», — написал он.
Так, решение о приватизации принято по:
Напомним, ранее Трубаров сообщал, что Фонд госимущества разработал 100 процентов нормативной базы для запуска нового закона о приватизации.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,91 0.0057
|2.614,78 -0.0101
|100 евро
|3.102,99 -0.0774
|3.161,33 -0.1342
|10 рублей
|3,77 -0.0009
|4,28 -0.0013
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|Золото
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|Серебро
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