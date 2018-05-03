Доллар на черном рынке подешевел в покупке

На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 25,97 грн, продать — по 26,07 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с пятницей, курс американской валюты в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже не изменился. 27 апреля доллар предлагали купить по 26,00 грн, продать — по 26,07 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 03 мая 2018 года снизился на 8 копеек и составляет 26,15 грн/доллар.