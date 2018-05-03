Пашиняна снова выдвинули кандидатом в премьеры Армении

Лидер массовых протестов в Армении, депутат Никол Пашинян, снова официально выдвинут кандидатом на должность премьер-министра.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В поддержку кандидатуры Пашиняна поставили подписи 41 из 105 депутатов парламента — представители трех оппозиционных фракций.
Правящая Республиканская партия, располагающая большинством в парламенте, ранее заявила, что поддержит кандидата в премьеры, в поддержку которого выскажутся более одной трети депутатов.
Это заявление было сделано вечером 2 мая — после массовых акций протеста сторонников Пашиняна, которые перекрыли главные улицы Еревана, шоссе в международный аэропорт, заблокировали станции метро и правительственные здания.
Напомним, парламент Армении не сумел избрать Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против — 56, поскольку лидера оппозиции отказалась поддержать Республиканская партия. После этого Пашинян призвал своих сторонников объявить забастовку и заблокировать все дороги.
Утром 2 мая протестующие перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт «Завртноц». Автомобильное движение в Ереване было практически прекращено, также была нарушена работа метрополитена. Местные СМИ также сообщали, что жители Армении перекрыли движение по железной дороге Гюмри — Ереван.
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