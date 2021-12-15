Алиев и Пашинян провели переговоры в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении в Telegram.

«В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — говорится в сообщении.

Председатель Европейского совета уточнил, что Пашинян и Алиев обсуждали торгово-экономические партнерские отношения между ЕС и обеими странами, в частности по созданию экономической консультативной платформы «для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и расширению экономического сотрудничества».

«Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы», — заявил Шарль Мишель.

Кроме того, он добавил, что Евросоюз окажет помощь в решении вопросов делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана. «ЕС предоставит миссию экспертов / консультативную группу для поддержки вопросов делимитации и демаркации границ путем оказания технической помощи обеим странам», — говорится в сообщении.

26 ноября прошла встреча Алиева и Пашиняна в Москве. Переговоры прошли при содействии президента России Владимира Путина. Алиев по итогам встречи заявил о намерении наладить отношения с Арменией. Также о встрече положительно отозвался и армянский лидер. Главы трех государств тогда договорились создать механизмы делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном и повысить уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.