ФСБ начала осматривать суда, следующие в Украину

Украинскими пограничниками зафиксированы случаи остановки и досмотра РФ невоенных судов, следующих в Украину. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано... несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Суда, начиная с 30 апреля, останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды», — сообщает ГПСУ.
30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход (в суднокоманде — граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавший по маршруту Греция (Чиос) — Украина (Мариуполь). «Был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний... не последовало», — отмечают в Госпогранслужбе.
30 апреля также задержали теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) — Украина (Мариуполь).
1 мая представители РФ остановили теплоход под флагом Болгарии (среди членов экипажа — граждане Болгарии), направляющегося по маршруту Италия (Ногаро) — Украина (Мариуполь).
Кроме того, по информации ведомства, некоторые суда проверяют несколько раз.
«Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди членов экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) — Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы оно снова было остановлено оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды», — рассказывают в ГПСУ.
До этого представители РФ остановили судно под флагом Панамы (в составе суднокоманды — граждане Турции и Грузии), которое следовало по маршруту Италия (Маргера) — Украина (Мариуполь).
«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — подытожили в Госпогранслужбе.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,91 0.0057
|2.614,78 -0.0101
|100 евро
|3.102,99 -0.0774
|3.161,33 -0.1342
|10 рублей
|3,77 -0.0009
|4,28 -0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016