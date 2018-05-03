ФСБ начала осматривать суда, следующие в Украину

Украинскими пограничниками зафиксированы случаи остановки и досмотра РФ невоенных судов, следующих в Украину. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано... несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Суда, начиная с 30 апреля, останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды», — сообщает ГПСУ.

30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход (в суднокоманде — граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавший по маршруту Греция (Чиос) — Украина (Мариуполь). «Был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний... не последовало», — отмечают в Госпогранслужбе.

30 апреля также задержали теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) — Украина (Мариуполь).

1 мая представители РФ остановили теплоход под флагом Болгарии (среди членов экипажа — граждане Болгарии), направляющегося по маршруту Италия (Ногаро) — Украина (Мариуполь).

Кроме того, по информации ведомства, некоторые суда проверяют несколько раз.

«Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди членов экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) — Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы оно снова было остановлено оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды», — рассказывают в ГПСУ.

До этого представители РФ остановили судно под флагом Панамы (в составе суднокоманды — граждане Турции и Грузии), которое следовало по маршруту Италия (Маргера) — Украина (Мариуполь).

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — подытожили в Госпогранслужбе.