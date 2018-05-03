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В Германии начато строительство участка «Северного потока - 2»

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В Германии начато строительство участка «Северного потока - 2»

Работы начались, хотя еще не все страны дали разрешение на сооружение газопровода. В компании Nord Stream, однако, уверены, что все разрешения будут получены.

На наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на площади около шести гектаров начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.

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Об этом сообщил представитель дочки «Газпрома» — компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая. Он отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком, пишет DW.

Помимо Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год.

Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. В Германии экологическая организация Nabu оспаривает по суду выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

«Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения», — заявил представитель Nord Stream. В Дании участок «Северного потока-2» предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого «Северного потока» к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.

По словам представителя Nord Stream, нитка первого «Северного потока» была проложена в этом коридоре по настоятельному желанию Дании, поэтому в компании уверены, что правительство в Копенгагене согласится с прокладкой в этом коридоре и «Северного потока — 2». Тем не менее, Nord Stream разрабатывает альтернативные маршруты в обход этой 12-мильной зоны на случай непредвиденных осложнений.

Германия, строительство, Северный поток-2
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