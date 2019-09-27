У берегов Греции перевернулось судно с мигрантами, есть жертвы

У берегов Греции в пятницу, 27 сентября, перевернулось судно с 19 мигрантами, в результате семеро из них погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, судно перевернулось к северу от скопления островов на северо-востоке Эгейского моря.

Власти сообщили, что все пассажиры лодки были гражданами Турции.

Водолазы береговой охраны сначала подняли из воды пять тел — трое детей и две женщины. Позже были обнаружены тела младенца и 4-летнего ребенка. 12 человек удалось спасти.

В спасательной операции были задействованы суда береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex.