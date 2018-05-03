Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной, - МИД

МИД Украины выразило разочарование по поводу того, что Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающую к временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с решением Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».
«Обсуждение во время 1184-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 3 мая 2018 года, на котором было одобрено упомянутое решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе. Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о её намерении продолжать поставку оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины. В этой связи, присоединившись к консенсусу относительно решения, делегация Украины в ОБСЕ озвучила соответствующее интерпретирующее заявление», — говорится в комментарии.
МИД призвал Россию к неуклонному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, в частности выполнению Россией положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года об обеспечении постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ на временно неконтролируемом участке украинско-российской государственной границы, а также созданию зоны безопасности вдоль границы с Россией, что критически важно для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе.
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