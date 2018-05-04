Глава Европарламента Таяни выступил за создание единой армии ЕС

Глава Европарламента Антонио Таяни выступил за создание единой армии Евросоюза. Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel Online, передает DW.

По его словам, Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене. «Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия», — заявил Таяни.

Он считает, что единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, отметив, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые «делают более или менее одно и то же».

«При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть активнее и сильнее на международной арене», — добавил он.