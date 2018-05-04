Руководство СНГ не получало от Украины запроса на расторжение договоров

Несмотря на заявления украинских властей о выходе из СНГ, руководство этой организации пока не получало никаких запросов на расторжение международных договоров этой организации. Об этом сообщил Известиям постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов, отметив, что в случае запуска процедуры выхода Украины из СНГ на это уйдет не менее года, передает «Ъ».

Ранее украинский МИД заявлял о подготовке к прекращению участия представителей Украины в деятельности СНГ, а также о грядущем выходе из «отдельных межгосударственных соглашений». При этом в МИДе подчеркнули, что Украина никогда и не входила в состав организации, так как не подписывала его устав.

Тем не менее, отметил Андрей Шведов, для того, чтобы выйти из СНГ, Украина, как однаа из стран-подписантов Беловежского соглашения 1991 года, положившего начало СНГ, в соответствии с Венской конвенцией должна подать официальный запрос в руководство организации и начать официальную процедуру выхода. Есть и ускоренная процедура, для которой необходимо провести консультации со всеми членами СНГ и заручиться их поддержкой.

СНГ было образовано в декабре 1991 году и позиционировалось как замена СССР. Помимо России в СНГ также входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Украина. С 1993 года в организации также участвовала Грузия, однако в 2009 году вышла из ее состава. Власти Туркмении в 2005 году отметили, что их страна с этого момента участвует в работе организации в качестве «ассоциированного члена».