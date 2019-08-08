В МИД отрицают существование задолженности Украины перед СНГ

В Киеве заявили, что Украина не имеет задолженности перед Содружеством Независимых Государств (СНГ), а отсутствие официального сообщения о выходе страны из этой организации — манипуляция.

Такое заявление «Укринформу» сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя информацию, распространенную накануне российскими СМИ, согласно которой задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей.

«Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, которые принимаются органами СНГ», — отметил Боднар.

Он сообщил, что с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов. «Поэтому никакой задолженности не может существовать в принципе», — сказал замминистра.

Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представительства в заседаниях высших органов СНГ, ранее МИД страны отозвал трех представителей, работавших в структурах содружества по квоте, а в августе 2018 года было ликвидировано постпредство Украины при координационных институтах СНГ. «Более того, мы проводим масштабную инвентаризацию договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ. Из 240 документов прекращено действие 15 соглашений, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений», — указал замминистра.