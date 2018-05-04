НАПК начало проверку декларации Рабиновича за 2017

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало полную проверку электронной декларации депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича (фракция «Оппозиционный блок») за 2017 год.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в пятницу, передают Українськi Новини.

Также НАПК полностью проверит е-декларацию исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова за 2016 год.

Как сообщалось, в январе Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту незаконного обогащения Рабиновича и внесения им недостоверных данных в электронную декларацию за 2017 год.

НАБУ, НАПК и САП расследуют 4 дела о незаконном обогащении Рабиновича.