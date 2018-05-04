Украина упростит въезд для болельщиков на финал Лиги чемпионов

Украина сделает все возможное, чтобы футбольные болельщики попали на финал Лиги чемпонов в Киеве. Они будут пересекать украинскую границу по упрощенной схеме. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал в пятницу, 4 мая.

«Планируется увеличение количества сотрудников на пунктах пропуска. Кроме того, для удобства болельщиков, будет вестись работа по предварительным спискам», — написал Цигикал в Twitter.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая на стадионе НСК Олимпийский. За трофей сразятся мадридский Реал и английский Ливерпуль. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что на время проведения финала Лиги чемпионов отели Киева подняли цены в десятки, а некоторые — и в сотни раз. Журналисты составили рейтинг самых жадных отелей.