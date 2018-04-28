100 тысяч болельщиков ожидают в Киеве на финал Лиги чемпионов УЕФА

Киев готовится к большому спортивному событию, которое в украинской столице пройдет впервые — финалу Лиги чемпионов УЕФА. Он состоится 26 мая.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ожидается, что в Киев приедут около 100 тысяч болельщиков футбола. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

А также столичный мэр опубликовал в соцсети видео, в котором он снялся вместе с послом финала Лиги чемпионов в Украине, главным тренером украинской футбольной сборной Андреем Шевченко.