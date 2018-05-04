С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских, - ОБСЕ

С начала этого года подтверждена гибель 18 гражданских лиц на Донбассе. Об этом говорится в обнародованном сегодня отчете СММ ОБСЕ за 16-29 апреля.

«Длительное насилие вызвало ряд жертв среди гражданского населения, а именно: погибли 6 человек, и получили ранения 17 человек. Следовательно, общее количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения с начала года достигло 74 человек, в том числе 18 погибших», — сообщили в ОБСЕ.

По данным МВОТ, с мая 2014 года по март 2018 года от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1 456 — получили ранения.

«Согласно полученным МВОТ данным, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1 108 раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых — 348», — сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что в Украине до сих пор не существует официальной единой статистики в отношении гражданского населения, которое пострадало в результате взрыва мин на Донбассе.

«Усилиями МВОТ впервые с 2014 года была собрана и систематизирована информация от всех причастных учреждений и ведомств, центральных и местных органов власти. В результате удалось собрать объективные факты гибели и ранения мирных жителей от мин или взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.