Польский ритейлер CCC планирует отрыть 50 магазинов в Украине

Компания Adler International, развивающая сеть франчайзинговых обувных магазинов CCC, продала часть магазинов в Польше и на вырученные средства планирует развивать в Украине сеть магазинов по франшизе под брендом CCC.
Согласно информации, обнародованной на сайте CCC, Adler International продал ритейлеру 41 магазин под брендом CCC в Польше за 68,5 млн злотых (506,9 млн грн), передает Интерфакс-Украина.
«В соответствии с соглашением, продавец (Adler International — ред.) намеревается использовать часть средств, полученных от продажи торговой сети, на ускорение расширения франчайзинговых магазинов CCC в Украине и до 2021 года открыть 50 новых магазинов CCC», — говорится в сообщении.
Согласно ему, валовая прибыль покупаемой торговой сети в 2017 году составила 18,5 млн злотых (136,9 млн грн).
Компании заключили сделку 11 апреля. По информации CCC, сделка является следующим этапом реализации стратегии CCC S.A. Capital Group по развитию сети продаж.
Как сообщалось раньше, ООО «ЦЦЦ Украина» (Львов), развивающее в Украине сеть обувных магазинов польского бренда CCC, заявило о планах открыть до 15 новых торговых точек в Украине в 2018 году.
CCC S.A. является одним из крупнейших производителей обуви в Европе, а также лидером электронной торговли на рынке обуви в Центральной и Восточной Европе. Группа CCC владеет около 1000 магазинов площадью 550 тыс. кв. м в 19 странах Европы и за ее пределами, имеет собственную фабрику по производству кожаной обуви.
Ежегодные продажи сети составляют 50 млн пар обуви.
Акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.597,83 0.0209
|2.625,42 0.034
|100 евро
|3.107,07 0.004
|3.162,80 -0.0034
|10 рублей
|3,79 0.0009
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016