В Ливане впервые за девять лет проходят парламентские выборы

В Ливане в воскресенье, 6 мая, проходят парламентские выборы. Их проводят по новой пропорциональной системе, передает DW.

Согласно новой системе, депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за соответствующие списки. Большие надежды на нынешние выборы возлагают независимые силы, которые стремятся пройти в парламент.

Хорошие шансы имеют кандидаты исламского движения «Хезболла», которое США и ряд других стран считают террористической организацией. Представители «Хезболла» впервые прошли в ливанский парламент в 1990 годах. Большинство мест в ливанском законодательном органе ныне принадлежит «Движению будущего» по главе с премьер-министром Саадом Харири.