Глава «Газпрома» подтвердил возможность строительства «Северного потока — 3»

Глава правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер подтвердил возможность строительства газопровода «Северный поток — 3».

Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам, передают российские СМИ.

«Это (строительство „Северного потока — 3“, — ред.), конечно, зависит от спроса на наш российский газ...„Газпром“ будет продолжать масштабные проекты», — заявил Миллер.

Он также добавил, что «Газпром» готов удовлетворить растущий спрос на российских газ в полном объеме.

«Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно», — добавил Миллер.

Ранее замглавы правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российская сторона готова построить новый газопровод, если ЕС подтвердит потребность в газе.

«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — „Северный поток-3“, например», — заявил он.

Напомним, Газпром запустил газопровод в обход Украины.