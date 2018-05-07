Глава «Газпрома» подтвердил возможность строительства «Северного потока — 3»

Глава правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер подтвердил возможность строительства газопровода «Северный поток — 3».
Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам, передают российские СМИ.
«Это (строительство „Северного потока — 3“, — ред.), конечно, зависит от спроса на наш российский газ...„Газпром“ будет продолжать масштабные проекты», — заявил Миллер.
Он также добавил, что «Газпром» готов удовлетворить растущий спрос на российских газ в полном объеме.
«Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно», — добавил Миллер.
Ранее замглавы правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российская сторона готова построить новый газопровод, если ЕС подтвердит потребность в газе.
«Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — „Северный поток-3“, например», — заявил он.
Напомним, Газпром запустил газопровод в обход Украины.
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