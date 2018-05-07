В Украине из-за смерти младенца временно запретили индийскую вакцину

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение индийской вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша. Об этом говорится в распоряжении Гослекслужбы.

Вакцину запретили на основании поступления сообщения о летальном случае при применении вакцины серии 282Р6016А в Тернопольской области. Запрет действует до принятия отдельного решения Гослекслужбы.

Напомним, вечером 23 апреля в Тернополе вскоре после комплексной прививки умер 6-месячный ребенок. Утром девочка выглядела вполне здоровой. Родные предполагают, что ребенок мог умереть в результате прививки.

26 апреля было открыто уголовное производство по факту смерти ребенка.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы смерть младенца наступила от острой дыхательной недостаточности.