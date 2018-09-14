В Украине запретили вакцину, выпущенную для российского рынка

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию, хранение и применение серии (23111117) вакцины «Инфанрикс Гекса» производства «ГлаксоСмитКляйн», выпущенной для российского рынка и ввезенной в Украину с нарушениями требований законодательства.

Соответствующее распоряжение о запрете серии иммунобиологического препарата для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита B комплексе с вакциной для профилактики инфекции, вызываемой гемофильной палочкой типа b, было издано Гослекслужбой на основе письма, полученного от ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина».

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств должны проверить у себя наличие серии вакцины производства российского ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», (упаковщиком является российское ООО «СмитКляйн Бичем-Биомед»), которая официально не ввозилась на территорию Украины.

В случае обнаружения субъекты хозяйствования должны предпринять меры по их утилизации, а также предоставить соответствующую информацию в территориальный орган службы.