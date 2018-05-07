Задолженность по зарплате на госшахтах составляет более 740 млн грн, – Волынец

Глава «Независимого профсоюза горняков Украины» (НПГУ) Михаил Волынец заявляет, что общая задолженность по заработной плате на государственных шахтах составляет более 740 млн грн.
«Месячный фонд зарплаты на предприятиях государственной собственности, на угольных шахтах, составляет 530 млн грн. Численность работников занятых на госшахтах составляет 41 тыс. людей. Общая задолженность по заработной плате составляет 740 млн грн», — сказала он на пресс-конференции в информационном агентстве Интерфакс-Украина в понедельник в Киеве.
По его словам, задолженность за 2015, 2016 и 2017 годы составляет 274 млн 975 тыс. грн, а также 470 млн грн задолженности за апрель текущего года.
Кроме того, М.Волынец отмечает, что также присутствует несправедливость при выплате зарплат. В частности, зарплату не выплачивают на шахтах, где коллектив выражает недовольство работой руководства и наличием коррупционных схем в отрасли.
«Их наказывают за то, что они критикуют „смотрящих“ и не дают закрыть шахту», — отметил он, приведя в пример ситуацию на шахте № 9 «Нововолынская № 9» (ГП «Волыньуголь»).
М.Волынец подчеркнул, что такая ситуация с финансированием отрасли, в частности с выплатой зарплаты, провоцирует отток кадров за границу.
Ранее в этот день горняки шахты № 9 «Нововолынская № 9» прекратили работу в знак протеста против невыплаты зарплаты; в понедельник, 7 мая, должно состояться совещание у министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика по вопросу разрешения конфликта шахтеров с руководством предприятия.
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